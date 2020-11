Aktuell 12.11.2020

Google-Speicher nicht mehr kostenlos

Heute hat Google angekündigt, den Speicher für Fotos nicht mehr gratis herzugeben.

Ab Juni 2021 kann man dann bei Google Fotos nicht mehr kostenlos hochladen, der Speicher wird dem normalen Google-Cloudspeicher angerechnet, der nicht unlimitiert zur Verfügung steht. Bisher waren Fotos bis 16 Megapixel und Videos bis 1080p HD kostenlos, zB. als Backup vom Handy.



Alte Dateien bleiben davon nicht betroffen, nur dann neu hochgeladenes Material zählt zum neuen Kostenmodell von 'Google One'. Fotos, Videos, Google-Docs (Office-Dokumente im Online-Dienst von Google) und mehr muss dann auf Speicher dort zurückgreifen und mitunter extra bezahlt werden. Denn nur 15 GB sind für Google-User gratis verfügbar.



Noch dazu will Google auch härter gegen User vorgehen, die nicht aktiv sind. Nach zwei Jahren Inaktivität erwägt der Konzern die Löschung von Daten im Cloudspeicher. Überziehen User die 15 GB und führen zwei Jahre lang kein Login durch, verfällt das Recht an den Daten und Google darf sie löschen. Abhilfe schafft auch hier die Zahlung eines Premium-Modells des Cloudspeichers.



Das derzeitige Produktmodell ist allerdings bis Juni 2021 noch einer Veränderung unterzogen, man kann vom aktuellen Preis nicht auf die dann gültigen Kosten schließen. Derzeit zahlt man für 100 GB ca. 2 Euro, 2 TB Cloudspeicher kosten etwa 10 Euro.

