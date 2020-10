Tipp 29.09.2020

Quarantäne nach Registrierung im Lokal?

Seit der Registrierung in Restaurants geht die Angst um vor massenhaften Isolierungen, sobald auch nur ein Fall auftritt. Doch ist die Angst begründet?

In Wien muss eigentlich der Name, die Kontaktdaten und die Tischnummer samt Uhrzeit und Datum des Besuchs registriert werden, wenn man in einem Lokal sitzt. Viele Mickey-Mouse und Rudi-Anschober-Zettel wurden da aber bereits abgegeben, viel mehr als die beiden Kandidaten tatsächlich im Restaurant gegessen haben, denn die echten Besucher nehmen mitunter interessante Decknamen an, um einer potentiellen Quarantäne zu entgehen.



Dabei sind solche Fallrückverfolgungen selten und durch die Angabe der Tischnummer auch noch eng beschränkt. Wenn man nicht gerade bei McDonalds mit einem QR-Code wie alle anderen Besucher auch (und damit quasi technisch 'am selben Tisch') registriert wurde, ist die Chance alleine schon mathematisch gering, in die Auswahl zu kommen. Sich registrieren zu lassen ist ausserdem schnell erledigt und sorgt dafür, dass wir uns einen zweiten Lockdown sparen können. Und sie spart dem Wirten hohe Strafen.



Es macht also Sinn, die Registrierung ehrlich und immer zu machen. Und Restaurants, die den Besuchern die Gästeregistrierung erleichtern wollen, können das kostenlose System um die Ecke für das Smartphone nutzen. Das steigert die Zufriedenheit und Sicherheit auf allen Seiten jedenfalls deutlich.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

