Hobby 09.09.2020



Gartenbaumesse Tulln 2020

Corona hat vielen Messen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Garten-Messe Tulln 2020 wurde hingegen nur verschoben und mit neuem Konzept und einigen Neuerungen jetzt durchgeführt.

Integriert wurde beispielsweise die neue Donau-Halle aber auch jede Menge Oldtimer, die ihre Heimat bei der Oldtimermesse aufgrund von Corona auch verloren hatten.



Oldtimer bei der Garten-Messe



Und so konnte ein schönes Erlebnis geboten werden, wenngleich auch später und nicht ganz so wie gewohnt. Anregungen für den eigenen Garten gab es trotzdem zuhauf und die Besucher waren sichtlich positiv gestimmt. Der nächste coronafreie Sommer kommt bestimmt!





Fotos: Gartenbau Messe 2020



Die Fotos vom Messerundgang kommen so wie jene oben verlinkte Oldtimerfotos von Fotograf Herby Adamec.

