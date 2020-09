Aktuell 03.09.2020



Corona-Ampel startet Gelb-Grün

Lange hat es gedauert, bis die angekündigte Covid-Ampel in Österreich zurechtgerichtet wurde. Und man startet weitgehend grün - mit Ausnahme der großen Städte.

Diese wurden nicht in Bezirke unterteilt, sondern gehen gesamt mit der Warnstufe 'Gelb' in die Saison. Wien, Graz, Linz und Kufstein haben nicht nicht in den grünen Bereich rechnen lassen.



Website mit aktuellen Daten zur Corona-Ampel



19 Experten in der Kommission sind zuständig für die Ampel. Sie tagen immer am Donnerstag um dann am Freitag die Ampel für die kommende Woche zu präsentieren. Und das je Bezirk bzw. je Stadt, um nicht in die Gefahr eines Lockdowns für das gesamte Bundesgebiet zu kommen. Geht eine Ampel in einem Bezirk in einen Gefahrenbereich, dann gelten die Maßnahmen auch nur in diesem Bezirk.







Inhaltlich betrachtet wird nicht nur die Zahl der neuen Infizierten, sondern auch die Nachvollziehbarkeit der Cluster (also die Quarantäne-Chance zur Eindämmung) sowie die Belastung der Krankenhäuser. Das Urteil der Jury zu diesen Kennziffern wird dann in die Ampel-Phasen umgelegt die wiederum mit verschiedenen Maßnahmen versehen werden. So werden die Schüler in den gelben Städten abseits des eigenen Platzes in der Schule jetzt Maske tragen müssen.



Notwendige Maßnahmen je nach Ampelfarbe



Die konkreten Maßnahmen und Regelungen sind je nach Ampelfarbe auf der Website zur Ampel zu entnehmen. Im grünen Bereich gelten im Wesentlichen jene Vorgaben, die bisher zur Anwendung kamen (d.h. die Mindestmaßnahmen, jedoch keine Freigabe ohne Regelung!). Je weiter nach oben die Ampel steigt, desto strenger werden die Regeln. So werden die Anzahl der Personen bei einer Veranstaltung reduziert und bis hin zu 'rot' dann wieder eine Vorgabe ähnlich des Lockdowns initiiert.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Ampel #Österreich #Gesundheit







