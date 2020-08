Technik 13.08.2020

Netflix-Streaming wird teurer

Kunden in Österreich müssen noch einmal tiefer in die Tasche greifen, wenn sie bei Netflix zusehen wollen.

In der höchsten Stufe, die bei Netflix bis zu vier Endgeräte in UHD oder HDR erlaubt, steigen die Kosten auf ca. 18 Euro im Monat an. Der HD-Tarif steigt auf rund 13 Euro an, die beiden Tarife sind damit um 1 bis 2 Euro angehoben worden, nachdem bereits im letzten Jahre eine Kostensteigerung im gleichen Ausmaß zu verbuchen war.



Der Einzeltarif (ein Endgerät in normaler Qualität) bleibt bei etwa 8 Euro gleich. Zu zahlen ist das neue Entgelt mit der nächsten Abrechnung - oder sofort, wenn man jetzt bei Netflix einsteigt. Und das tun trotz höherer Kosten aufgrund der Corona-Krise immer mehr User. In die schwarzen Zahlen kam Netflix aufgrund teurer Produktionen trotzdem nicht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Netflix #Streaming #Kosten







Auch interessant!

Schlaflos durch Streaming

Drei von vier US-Netflix-Kunden bekommen keine sieben Stunden Schlaf pro Tag. Sie verbringen täglich zwis...



Netflix-Dokus kostenlos im Web

Weil die Schulen geschlossen wurden, hat sich Netflix dazu entschlossen, informative Dokumentationen in e...



Streaming siegt gegen Pay-TV

Drei von vier TV-Konsumenten wollen in den kommenden fünf Jahren ihr Pay-TV-Abonnement kündigen. Für viel...



Disney+ Streaming startet im März

Der Mitbewerber zu Netflix, Amazon Prime Video und ähnlichen Angeboten kommt früher als geplant nach Euro...



Netflix bekommt Probleme mit Exklusivem

Fast die Hälfte der Netflix-User in den USA kündigen ihr Abonnement, sobald Klassiker wie 'Friends' oder ...



Netflix teurer

Der beliebte Streaming-Dienst Netflix erhöht nun auch für seine deutschen, österreichischen, Schweizer ...



Streaming-Fernsehen - on demand

TV-Sender im Internet sind eigentlich ein alter Hut. Aber der Trend, auch am Fernseher (und Tablet oder P...