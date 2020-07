Trends und Mode 08.07.2020

Standard für Corona-Masken

Mund-Nasen-Schutz-Masken (MNS) sind seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile gibt es auch viele kreative - oft selbstgemachte - Varianten.

Doch wie gut erfüllen die 'Do-it-yourself-Masken' ihren Zweck? Das Europäische Komitee für Normung, CEN, möchte Herstellern, aber auch Privatpersonen helfen und hat dafür einen ersten Standard für nicht-medizinische Alltagsmasken als CEN Workshop Agreement (CWA) veröffentlicht. Das 'CWA 17553:2020 - Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use' legt Mindestanforderungen für deren Herstellung und Leistungsbewertung fest.



Seit Kurzem gelten die neuen Guidelines für die Mund-Nasen-Schutz-Masken. Mit ihnen können Hersteller und Privatpersonen Details wie die korrekten Abmessungen, Testmethoden, Wechselzyklen, Entsorgung oder Recycling, sowie ganz praktische Tipps wie Reinigung, Materialbeschaffenheit und Haltbarkeit nachlesen. In den Empfehlungen wird auch auf konkrete 'Dos and Dont's', wie etwa auf den Einsatz von atmungsaktiven Materialien oder den Verzicht auf Heftklammern bei der Produktion, hingewiesen.



Elisabeth Stampfl-Blaha von Austrian Standards dazu: 'Gerade die aktuellen Entwicklungen zeigen, wie wichtig es ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Sicherheit der Masken vertrauen können. Damit haben Konsumentinnen und Konsumenten eine einfache und praktische Hilfestellung, sowohl beim Kauf als auch beim Selbermachen der Schutzmasken.'

pte/red

