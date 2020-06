Technik 11.06.2020

Schlaflos durch Streaming

Drei von vier US-Netflix-Kunden bekommen keine sieben Stunden Schlaf pro Tag. Sie verbringen täglich zwischen einer und drei Stunden mit dem Streaming.

Etwa die Hälfte hat nach zu langem Schauen jedoch Schlafprobleme. Das zeigt eine Umfrage der Bewertungsplattform Sleep Standards. 'Bis zu 99 Prozent der Amerikaner haben einen Netflix-Account und schauen jeden Tag. Durch das stundenlange Binge-Watching können jedoch Schwierigkeiten beim Schlafen entstehen', heißt es in dem Bericht von Sleep Standards. Die Analysten des Unternehmens haben die Umfrage unter 1.032 US-Amerikanern im Alter zwischen 18 und 79 Jahren durchgeführt.



Ein großer Teil der Befragten (54,8 Prozent) streamt am liebsten im Schlafzimmer, nur 40 Prozent schauen im Wohnzimmer. Vor allem jüngere Netflix-Anwender neigen zum Binge-Watching, 82 Prozent der befragten Millennials haben schon einmal fünf Stunden am Stück geschaut. Insgesamt 46 Prozent haben nach dem stundenlangen Streaming Schlafstörungen.



Um trotz Netflix besser schlafen zu können, haben 63 Prozent der Befragten eine bestimmte Zeit am Abend festgelegt, zu der sie mit dem Schauen aufhören. Etwa 16 Prozent haben Netflix auch komplett aus dem Schlafzimmer verbannt, um besser schlafen zu können. Ungefähr zwölf Prozent greifen zu Schlaftabletten, davon sind die meisten (62 Prozent) Millennials.

pte

