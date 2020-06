Tipp 07.06.2020

Immobilienmesse und Wohnen & Interieur

Heuer wird die WIM aufgrund der Corona-Sperren im Herbst stattfinden. Und das passenderweise parallel zur Wohnen und Interieur im Oktober.

Der neue Termin ist der 24. und 25.10.2020, d.h. während die Wohn-Messe in den Nachbarhallen stattfindet. Im Ticketpreis ebenfalls enthalten ist die Modellbaumesse sowie die Ideenwelt für Bastler, man hat also erneut ein rundes Programm geschaffen und dabei alle Hallen gefüllt.



Nebenan im Kongress-Zentrum der Messe Wien ist dann auch noch die Gewinn-Messe zu finden. Bei separatem Eingang ist das Thema auch dort passend. Nicht am Plan findet sich jedoch die Tuning-Show in der Messe Wien, die noch im letzten Jahr für viel Aufsehen gesorgt hat.

