Oberösterreich sucht Fahrrad-Touristen

Und es muss ganz und gar nicht immer der Donauradweg sein. In Oberösterreich gibt es etwa in 'Steyr und die Nationalpark Region' ein besonders dichtes und attraktives Netz an Flussradwegen, an Enns, Steyr und Krems.

Dazu noch wildromantische Strecken, etwa rund um den Nationalpark Kalkalpen und den Hintergebirgsradweg - ein spezielles Schmankerl für Radler und Radlerinnen, die das Besondere suchen und der Natur auf zwei Rädern ganz nahe sein wollen. Wie eben auch die Bergradler, die in der Nationalpark-Region mehrere hundert Kilometer ausgeschilderte Mountainbike-Wege finden.



Als eine der familienfreundlichsten Radrouten Österreichs überhaupt gilt der 'Steyrtal-Radweg'. 55 Kilometer lang und dabei lediglich über 300 Höhenmeter führt die Strecke von Steyr bis nach St. Pankraz am Fuße des Sengsengebirges. Durch den Lückenschluss zwischen Klaus und St. Pankraz ergibt sich sogar eine geschlossene mehrtägige Genussradtour auf den Landesradwegen rund um den Nationalpark Kalkalpen. Von St. Pankraz kann man am auf dem Nationalpark-Radweg (R31) bis Windischgarsten weiterfahren und auf dem Hintergebirgsradweg (R9) ist die Anbindung auf den Ennsradweg (R7) möglich. So schließt sich die Runde wieder in Steyr.

