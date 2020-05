Web-Link 02.05.2020

Illustrationen aus alten Büchern

Eine Website widmet sich der Archivierung alter Kunst aus den Büchern, in denen Illustrationen noch echte Kunstwerke waren.

Dieses Archiv bietet einen umfangreichen Zugang zu Illustrationen aus alten Büchern und kann dabei auch durch verschiedenste Einstiege bei der Suche helfen:



Old Book Illustrations



Man kann sowohl thematisch nach Inhalten auf die Suche gehen als auch Autoren und Künstler finden. Natürlich klappt auch das Auffinden von Buchtiteln. Die englischsprachige Website ist also für Interessenten an den Illustrationen ein gelungenes Werkzeug, das auch beim ungezielten Stöbern das eine oder andere Fundstück bereit hält.

