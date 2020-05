Tipp 30.04.2020

Nahrungsergänzung gegen Corona-Virus

Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel sind eine günstige Möglichkeit, dem Corona-Virus mehr Barrieren entgegen zu stellen.

Nahrungsergänzungsmittel, die Vitamin C und D sowie andere Mikronährstoffe enthalten, sind laut einer Studie unter der Leitung der Oregon State University sichere, wirksame und kostengünstige Möglichkeiten, das Immunsystem bei der Bekämpfung von COVID-19 und anderen akuten Atemwegserkrankungen zu unterstützen.



Fallweise handelt es sich auch um Dosierungen, die über den empfohlenen Mengen liegen. Laut Forscher Adrian Gombart sollten Vertreter des öffentlichen Gesundheitswesens neben dem Händewaschen und Impfungen entsprechende Empfehlungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen aussprechen.



Laut Gombart sterben weltweit jährlich mehr als 2,5 Mio. Menschen an akuten Atemwegsinfektionen. Eine Vielzahl an Daten zeige mittlerweile, welche Bedeutung eine gute Ernährung für die Unterstützung des Immunsystems hat. Spezifische Vitamine, Mineralien und Fettsäuren spielten dabei eine entscheidende Rolle. Vor allem Vitamin C, Vitamin D, Zink und Omega-3-Fettsäuren in Fisch sowie Docosahexaensäure seien für die Immunfunktion wesentlich.



Die Bedeutung von Vitamin C und D für das Immunsystem ist laut dem Experten besonderes gut erforscht. Vitamin D ist in verschiedenen Bereichen des Immunsystems bedeutsam. Dazu gehören das Wachstum und die Funktion von Immunzellen sowie die Produktion von Antikörpern. Vitamin D beeinflusst die Reaktionen des Immunsystems auf Infektionen.



Gombart zufolge nehmen viele Menschen nicht genug von diesen Nährstoffen auf. 'Das könnte unsere Resistenz gegen Infektionen zerstören. Dadurch wird es zu einem Ansteigen von Erkrankungen kommen und der ganzen Belastungen, die damit einhergehen.' Die Forscher drängen daher nicht nur auf die tägliche Einnahme eines Multivitaminpräparats, sondern 200 Milligramm oder mehr Vitamin C sowie 2.000 internationale Einheiten Vitamin D. Diese Dosierungen liegen deutlich über den zum Beispiel bei Vitamin C empfohlenen 75 Milligramm für Männer und 50 Milligramm für Frauen.



Jedes Jahr werden Millionen Menschen wegen einer Grippe im Krankenhaus behandelt. Weltweit sterben an den Folgen mehrere Hunderttausend. Eine Reihe von Maßnahmen wurde dem Experte zufolge entwickelt, um die Ausbreitung und die Auswirkungen von Atemwegsviren einzudämmen. Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen, das Meiden infizierter Personen und verdecktes Husten. Für bestimmte Viren gäbe es jährliche Impfkampagnen. Es gäbe keinen Zweifel, dass Impfstoffe wirksam sein können, sie seien jedoch nicht absolut sicher.



Combart betont, dass diese Maßnahmen wichtig und wirksam sind. Ergänzende Maßnahmen seien jedoch notwendig. Ein Ansatz, der die Ernährung berücksichtigt, könnte jedoch helfen, die Auswirkungen von vielen Infektionen zu verringern. An der Studie waren Forscher der University of Southampton, der University of Otago und des University Medical Center beteiligt. Die Forschungsergebnisse wurden in 'Nutrients' veröffentlicht.

