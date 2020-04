Tipp 22.04.2020

Afrika Tage verschoben

Aufgrund des bundesweiten Veranstaltungsverbotes bis zum 31. August 2020 müssen auch die Afrika Tage auf der Donauinsel schweren Herzens verschoben werden.

Der Veranstalter Medhat Abdelati (Event Fokus) begrüßt diese Entscheidung als verständliche und wichtige Sicherheitsmaßnahme und setzt alles daran, eine gute Besucherkommunikation zu gewährleisten.



Es wird daran gearbeitet, das Lineup 2020 auf das Festival 2021 zu verlegen. Der Termin 2021 wird demnächst bekannt gegeben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Afrika #Festival #Donauinsel #Termin #Corona







Auch interessant!

Donauinselfest 2020 im September

Das große Festival auf der Donauinsel in Wien muss heuer in den September verschoben werden. Auch hier is...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Afrika Tage 2016 an neuer Location

Dieses Jahr wird die Donauinsel an einer neuen Stelle sehr viel sommerlichen Afrika-Spirit vermitteln. 29...