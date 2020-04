Veranstaltung 06.04.2020

Veranstaltungen bis Ende Juni abgesagt

Die Regierung hat im Rahmen der Maßnahmen rund um den Corona-Virus bekannt gegeben, dass zumindest bis inkl. Juni keine Veranstaltungen in Österreich stattfinden können.

Ein prominentes Opfer der Sperre für Events ist das Nova Rock Festival, das Mitte Juni geplant war. Nun ist klar, dass auch dieses Musikfestival nicht stattfinden kann. Es wird in diesem Jahr ersatzlos gestrichen, die Veranstalter unterstützen demonstrativ die Regierungspläne und wollen mit der Absage auch die Besucher vor Corona schützen.



Auch das bekannte Erzbergrodeo hat kurz nach Bekanntwerden des Terminplans der Regierung das Aussetzen in diesem Jahr verkündet. Zum ersten Mal in der Geschichte, wie der Veranstalter sagt - und Details für Sportler und Besucher für die Tage nach Ostern ankündigt.



Die Absage von Großereignissen gilt nur vorerst bis Ende Juni, sollten es die Zahlen erforderlich machen, wird der Zeitraum weiter ausgedehnt. Ein Start der Konzert- und Sportveranstaltungs-Saison mit den 'echten' Sommerferien ist damit nicht sicher. Klar ist nun aber, dass bis dahin keine großen Veranstaltungen möglich sind.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Termine #Veranstaltung #Nova Rock #Konzert #Event







Auch interessant!

Hochzeits-Engpässe 2021

Hochzeiten wird es 2020 nur noch wenige geben. Und die Dienstleister in der Branche werden auch weniger w...



Babyexpo verschoben

20 Jahre ist die Erfolgsgeschichte der Babyexpo nun lang und just zu diesem Jubiläum kann die Veranstaltu...



Meeting und Workshop online halten

Wenn die Präsenzveranstaltung zum Online-Event werden muss, dann stellt sich zu allererst die Frage nach ...



Live-Veranstaltungen durch das Internet ersetzen

In Zeiten wütender Viren ist es besser, den direkten Kontakt zu Menschen zu meiden. Per Video über das We...



FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Absage aller Großveranstaltungen

Die Musicals der Vereinten Bühnen, die Messen der Reed Messe Wien, Konzerte in den Stadthallen und alle w...



Nova Rock sticht Rock in Vienna aus

Wesentlich mehr Gäste obwohl die Location in Wien natürlich besser angebunden ist und die Headliner bei R...



Nova Rock gegen Rock in Vienna 2015

Nur eine Woche Abstand und ein Staraufgebot auf beiden Seiten: Die beiden Rockfestivals in der Nähe von W...



Nova Rock trumpft auf!

Eine lange Liste hervorragender Acts samt einiger Überraschungen kann Nova Rock 2006 aufwarten. Wir haben...