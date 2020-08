Style.at Pictorial Magazin

Das Magazin von Style.at und shooting-stars.net in Heftform bringt bildlastige Editorials als Ergänzung zu unseren Onlinemagazinen.

Wer lieber blättert statt browsed ist im style.at Pictorial Magazin für Fashion-, Portrait- und People-Fotografie rund um das Magazin style.at und shooting-stars.net, mit redaktionellen Inhalten rund um Freizeit, Familie oder Hobby sowie den Specials zu verschiedenen Themen genau richtig!







style.at Magazin in MagCloud...

style.at Magazin in Magzter-Plattformen...

style.at Magazin in Pressreader....

style.at Magazin in read.it...



Klicken Sie sich zu Ihrer bevorzugten Plattform, App oder gedruckten Version. Wir beliefern damit Android, iOS, Browser, PDF, Windows und mehr direkt und können dort natürlich auch die gedruckten Versionen der Magazine zugänglich machen.



Senden Sie Fotos ein!



Wir präsentieren gerne auch die besten Pictorials aus dem Bereich der Fashion-Fotografie (und bei anderen Themen auch in den nachfolgend genannten Magazinen) in style.at und dem style.at Pictorial Magazin. Professionelle Fotografen senden ihre druckfähigen Fotos (idealerweise per Download-Link) an die Bildredaktion. Wir akzeptieren hochauflösende und zusammenhängende Serien (mind. 10 Bilder in einer Strecke), erwarten geklärte Bildrechte und Fotos frei von Werbung (Details). Dafür integrieren wir vollständige Credits und liefern Tearsheets elektronisch.



Mehr Magazine im Verlag...



Advent.at Weihnachts-Special-Magazin



Beachten Sie auch unsere Magazine von grlz für Männer und AutoSzene für Enthusiasten mit Freude an viel PS! Auch dort gibt es viel Fotografie in Heftform.

