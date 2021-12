Silvester

Prosit Neujahr! Die Republik Kiribati im Südpazifik feiert am 31.12. bereits den ersten Jahreswechsel, während es in Österreich gerade erst 11 Uhr schlägt. Der weltweit letzte Jahreswechsel geht übrigens auf den Samoa-Inseln über die Bühne.

Bräuche und Riten zu Silvester gibt es viele, das Ziel all dieser Handlungen ist jedoch ein ähnliches. Glück, Zufriedenheit und Gesundheit im neuen Jahr sollen damit erreicht werden. Welche Wünsche im neuen Jahr in Erfüllung gehen hängt schlussendlich von der Phantasie des Einzelnen ab.



Unterbereiche hier... Glücksbringer selber basteln

Glücksbringer

Silvesterbräuche

Der Blick in die Zukunft

Spieltipps für den Silvesterabend





Kleines Silvester-Wörterbuch



Silvester:

Der Name Silvester und dessen Assoziation mit dem Jahresende geht auf das Jahr 1582 zurück, als die Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres vom 24. Dezember auf den 31. Dezember verlegte. Zum Gedenken an den Todestag des Papstes Silvester I., der am 31. Dezember 335 gestorben ist.



Guter Rutsch:

Man geht davon aus, dass sich der Begriff 'Rutsch' auf den aus dem Rotwelschen stammenden Begriff 'Rosch' (='Anfang') zurückführen lässt. D.h. man wünscht sich einen guten Anfang.



Prosit:

Stammt aus dem Lateinischen und bedeutet 'es möge gelingen'.

#Silvester #Glücksbringer #Prosit







