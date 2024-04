WWWitz-Link 01.04.2024



Aprilscherze 2024

Auch dieses Jahr werden die besten Scherze im Internet erwartet, das Web und Social Media ist voll mit lustigen Geschichten.

Wir sammeln wieder, was uns Ablenkung von der traurigen Realität für den schrägsten Tag im Jahr schafft. Am 1. April schickt man die Menschen in den April und das machen die 'Creators' und Content Marketers besonders gut:



Aprilscherze in Facebook



Unsere Sammelstelle in Facebook ist geöffnet und wird mit Fundstellen aus dem Internet bestückt, sobald sie verbreitet werden. Viel Spaß und einen hoffentlich schönen ersten April ohne all zu große persönliche Fallen!



Mehr zum Brauch und das Archiv der Aprilscherze der letzten Jahre findet sich ebenfalls beim Link oben und noch mehr bei unseren Specials (Links unterhalb) auf der Website!

Bild: RHa BNHHNKOBA/Adobe Stock

#April #Aprilscherze #Scherze #Pranks #lustig







