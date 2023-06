Witzig 28.06.2023

Die ersten Flugmaschinen

Sie waren innovativ, und doch waren die Misserfolge zunächst größer als die Erfolge. Aus heutiger Sicht ist das Filmmaterial erster Fluggeräte zumindest lustig.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Flugzeug #Forschung #Erfinder







Auch interessant!

Carfreitag: Das Ende des Guten

Der Start in die neue Saison hat für das Carfreitag-Meeting in Leobersdorf auch das vorzeitige Ende der S...



Buffy-Erfinder Joss Whedon dreht Horror/Fantasy Film

Laut Variety wird Joss Whedon für Universal Pictures einen Horror/Fantasy Film mit dem Titel 'Goner' real...



Biker-Brille für den Highway

Der Automobilhersteller BMW will eine schlaue Brille mit Bluetooth-Technologie auf den Markt bringen....



Kommt ein Auto geflogen

Was bisher nur in Science-Fiction Filmen wie 'Bladerunner' möglich ist, könnte bald auch in der Wirklichk...