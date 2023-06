Witz und Video 28.05.2023

Überwacht von der Kamera

Was die diversen Überwachungskameras so alles sehen müssen... - ganz schön lustig oder zumindest extrem, was da alles auf dem Band der Kameras landet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Überwachung #Kamera #lustig







Auch interessant!

Dumme Räuber!

Wer kriminell wird, muss in einem Sozialstaat eigentlich dumm sein, heißt es. Einige Beweise dafür haben ...



Einparken oder Terror

Was uns die Überwachungskamera hier liefert, kann nur zwei Bedeutungen haben: Entweder, hier sind Al-Kaid...