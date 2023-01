Witz und Video 12.01.2023

Handwerkliche Begabung kann man nicht lernen

Den Beweis für diese These treten eine ganze Reihe von Experten an, die in diesem Video vorstellig werden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Witz #Video #Handwerk







Auch interessant!

Arbeit für Idioten

Auch in diesem Jahr geht es weiter mit den Arbeiten, die Idioten erledigen. Das zumindest verspricht uns ...



Idioten bei der Arbeit

Der Titel des Videos beschreibt ganz gut, was wir hier zu sehen bekommen. Zwischen 'lustig' und 'fail' is...