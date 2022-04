Schräg 21.04.2022

Lustige Momente im Sport

Wenn sich der Trainer im Spiel auf einen Kaffeebecher setzt, dann schaut die Welt schnell auf ihn statt auf das Spiel. Und mehr solcher Szenen...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sport #Fails #Spaß







Auch interessant!

Fitness und Fails

Die lustigsten Videos aus dem Fitnessstudio gehen weiter. Es gibt kein Ende der Serie, die beweist, dass ...



Das waren olympische Spiele!

Fails ohne Ende gesammelt bei olympischen Spielen. So lustig ist der Sport - und das nicht nur in solch s...



Fails beim Wassersport

Im Schiff passiert es und daneben noch viel mehr: Die lustigsten Pannen rund um das Wasser sind hier auf ...



Peinlicher Sport

Fails aus dem Sport gehören meist in die 'Sport ist Mord'-Ecke. Hier geht es aber mehr um die peinlichste...