WWWitz-Tipp 25.11.2021

Kultur und Lachen

Das Lachen einer Person verrät ihre kulturelle Herkunft. Spontanes Lachen wird dabei am positivsten empfunden, wie eine Studie der University of Amsterdam zeigt.

Die Forscher haben untersucht, ob das Lachen die Gruppenzugehörigkeit einer Person beschreibt und welche Art von Lachen am positivsten wahrgenommen wird. Den Wissenschaftlern nach ist Lachen eine starke nonverbale Lautäußerung, die Zugehörigkeit, Wohlwollen oder kooperative Absichten signalisiert und Menschen dabei hilft, soziale Verbindungen zu pflegen und zu stärken. Viele emotionale Ausdrucksformen, wie auch das Lachen, unterscheiden sich stark in unterschiedlichen Kulturen, heißt es.



Während spontanes Lachen eine unkontrollierte Reaktion auf beispielsweise einen Witz ist, ist ein intendiertes oder gezwungenes Lachen meist ein kontrollierter, kommunikativer Akt. Durch das Mimen eines Lachens lässt sich zum Beispiel höfliche Zustimmung oder aber auch falsche Freundlichkeit ausdrücken.



Die Forscher haben Niederländer und Japaner untersucht und ihnen kurze Clips von lachenden Personen vorgespielt. Dabei mussten die Teilnehmer bewerten, ob die lachenden Personen zur eigenen oder der fremden kulturellen Gruppe gehören, ob sie das Lachen als spontan oder gezwungen empfinden und wie positiv sie das Lachen wahrnehmen.



Die Zuhörer konnten die kulturelle Gruppenzugehörigkeit einer Person anhand des Klangs des Lachens feststellen. Ob das Lachen spontan oder gezwungen ist, spielt dabei keine Rolle. Spontanes Lachen wurde in beiden kulturellen Gruppen jedoch positiver wahrgenommen. Die Niederländer bewerteten zusätzlich das Lachen ihrer eigenen Landsleute positiver.



Die Studie und ihre Erkenntnisse tragen laut den Forschern zum wachsenden Verständnis bei, dass Lachen ein vielseitiges Stimmsignal ist, das dem Hörer eine Vielzahl an Rückschlüssen ermöglicht - etwa über Herkunft und Identität, aber auch über Stimmung oder soziale Beziehungen des Gegenübers.

pte/red

#Lachen #Studie #Forschung #Kultur #Psychologie







