Witz und Video 02.05.2021

Kopfarbeit im Sport

Im Sport ist Fitness nur die halbe Miete. Die andere Seite beginnt im Kopf, sagt man. Wie man bei diesem Video sieht, ist der Kopf im Sport manchmal alles!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sport #Fails #Spaß #Kopf







Auch interessant!

Fails beim Wassersport

Im Schiff passiert es und daneben noch viel mehr: Die lustigsten Pannen rund um das Wasser sind hier auf ...



Parkour-Fails

Die Sportart zeigt eigentlich Körperbeherrschung, Fitness und auch Grazie. Ausser, der Sportler zeigt ger...



Peinlicher Sport

Fails aus dem Sport gehören meist in die 'Sport ist Mord'-Ecke. Hier geht es aber mehr um die peinlichste...



Lustige Fans im Sport

Manchmal ist es besser, nicht dem Sport zuzusehen, sondern den Fails und Fans am Spielrand. Das machen wi...



Beweise: Sport ist Mord

Ein paar Beweise sind dazu in diesem Video als endgültige Beurteilung sportlicher Aktivitäten enthalten....