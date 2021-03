Schräg 10.03.2021

Fails rund um die Hochzeit

Der wichtigste Tag im Leben ist es. Und alle Augen sind darauf gerichtet, wenn dabei etwas schief geht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hochzeit #Wedding #Fails #Video







Auch interessant!

Hochzeit 2021 - Termine finden

2020 ist gelaufen, Corona hat die Hochzeiten platzen lassen und auch zahlreiche Dienstleister haben aufge...



Hochzeiten außer Rand und Band

Fails auf Hochzeiten sind doppelt lustig für Schadenfreudige. Und machen den einmaligen Tag noch einmalig...



Wedding-Special: Magazin hochzeit.style.at

Unser Heft mit Tipps, Checklisten und allem, was bei der Planung der Hochzeit nicht fehlen darf: Feiern u...



Hochzeit Fail Compilation

Was auf Hochzeiten alles für Mißgeschicke passieren können, das zeigt diese spezielle Fail Compilation zu...



Hochzeit

Wie aufwendig eine Hochzeit wird hängt ganz davon ab, in welchem Rahmen und Umfang die Trauung und die an...