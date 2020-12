Witz und Video 02.12.2020

Reporter in Nöten

Es geht nicht um die Probleme der Demokratien, nicht um Angriffe in Krisengebieten. Es geht um alltägliche Schwierigkeiten, die passieren können und peinlich werden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Nachrichten #Fails #Technik #Bloopers







Auch interessant!

Technik-Bloopers

Wenn Nachrichten verrückte Wendungen nehmen, dann muss nicht unbedingt der Sprecher in eine Panne laufen....



Tierische Bloopers

Wenn sich Tiere in Nachrichten einmischen, dann bleibt dem Menschen meistens nur das Staunen oder Grinsen...



Corona-Bloopers

Die Nachrichten liefern schon normalerweise jede Menge lustige Momente, doch in Zeiten von Corona und der...



Weihnachts-Fails und Bloopers

Videos von misslungenen Aktionen und Bloopers mit Versprechern im Fernsehen sind das ganze Jahr über lust...