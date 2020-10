Fun! 28.09.2020

Parkour-Fails

Die Sportart zeigt eigentlich Körperbeherrschung, Fitness und auch Grazie. Ausser, der Sportler zeigt gerade, dass auch Fails dazu gehören.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sport #Fail #Video







Auch interessant!

Instant Karma Momente

Der gemeine Baby-Elefant, der tollpatschige Dieb, die Sportler in lichter Höhe, der geniale Koch und mehr...



Peinlicher Sport

Fails aus dem Sport gehören meist in die 'Sport ist Mord'-Ecke. Hier geht es aber mehr um die peinlichste...



Lustige Fans im Sport

Manchmal ist es besser, nicht dem Sport zuzusehen, sondern den Fails und Fans am Spielrand. Das machen wi...



Pole Dance-Fails

Sportlich und erotisch: Poledance ist eine tolle Sache. Bei dem Sport gibt es aber auch jede Menge Möglic...



'Karate Kid' Filmkritik

Ein ansehnliches Remake des 80er-Jahre-Kultfilms, das nur durch einen Ortswechsel, mit dem auch eine ande...



PC: Free Running im Test

Wer hat sie im Fernsehen oder auf YouTube noch nicht gesehen - Free Runner faszinieren und machen den Stä...