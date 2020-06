Schräg 14.06.2020

Tiere crashen die Nachrichten

Bloopers in den Nachrichten werden lustiger, wenn Tiere oder Kinder beteiligt sind. Heute sind bei unserem Video-Tipp erstere an der Reihe.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Bloopers #Fails #Nachrichten #Tiere







Auch interessant!

Corona-Bloopers

Die Nachrichten liefern schon normalerweise jede Menge lustige Momente, doch in Zeiten von Corona und der...



News-Fails

In den Nachrichten geht viel schief - auch ganz abseits der Inhalte der News. Hier sind die besten Fails ...



Spooky Bloopers

Die Fails in den Nachrichtensendungen sind schon legendär. Die rund um Halloween können da aber noch bess...



Bloopers!

Was im Fernsehen schief gehen kann, geht auch schief. Auch im TV gelten die Gesetze von Murphy....



Menschen, die in die Nachrichten wollen

Manchmal ergeben sich ungeahnte Möglichkeiten: Da steht ein Kamerateam bei einem Redakteur, der live ins ...