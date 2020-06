Witz und Video 31.05.2020

Schlechte Nachrichten!

Corona liefert genug Gründe für schlechte Nachrichten. Doch richtig lustig kann es auch werden, wenn Homeworking und News-Betrieb aufeinander treffen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

