Fun! 03.05.2020

Corona-Bloopers

Die Nachrichten liefern schon normalerweise jede Menge lustige Momente, doch in Zeiten von Corona und der Heimarbeit von Personal vor der Kamera multiplizieren sich die Chancen auf schräge Einblicke.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Corona #Bloopers #Videos #Nachrichten







