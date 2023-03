Technik 20.03.2023

Mehrere Streams im Youtube TV gleichzeitig YouTube hat seinen hauseigenen On-Demand-Online-Dienst YouTube TV um das neue Feature 'Multiview' erweitert, das es Nutzern ermöglicht, schnell und unkompliziert mehrere Fernsehkanäle gleichzeitig zu verfolgen. Demnach können bis zu vier verschiedene Sendungen auf nur einem Bildschirm betrachtet werden, ohne dem verwendeten Endgerät besonders hohe technische Voraussetzungen abzuverlangen. Verfügbar ist die neue Option im Moment allerdings nur für einige Mitglieder des 'Early Access'-Programms.



'YouTube TV ist eine Heimat für Sportfans und wir wollen sicherstellen, dass wir unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung für den Genuss ihrer liebsten Sport-Events bieten können', erklärt das YouTube-Team im Unternehmens-Blog. Im Laufe der vergangenen Jahre habe man deshalb das eigene Angebot um neue Features und Partnerschaften ergänzt. 'Nun eröffnen wir Fans rechtzeitig zum März-Wahnsinn die Möglichkeit, mehrere Streams gleichzeitig zu sehen', heißt es weiter.



Man habe intern bereits seit geraumer Zeit an einer Umsetzung der Multiview-Funktionalität gearbeitet. 'Normalerweise braucht man für die Nutzung mehrerer Streams zur gleichen Zeit ein besonders leistungsstarkes Endgerät. Das bedeutet, dass diese Erfahrung meist Leuten vorbehalten bleibt, die über entsprechendes Equipment verfügen', schildern die YouTube-Mitarbeiter. Ihr Ziel sei deshalb gewesen, das Multiview-Erlebnis für alle User auf allen Geräten verfügbar zu machen.



Bis dieses Ziel erreicht ist, wird es aber noch dauern. Aktuell ist Multiview nur einem ausgewählten Kreis an 'Early Access'-Mitgliedern zugänglich. Diese können das Feature über den Bereich 'Top Picks for you' aktivieren und verschiedene Einstellungen vornehmen, um das Betrachten von bis zu vier Sendungen gleichzeitig komfortabel zu gestalten. So kann man zum Beispiel zwischen den einzelnen Ton- und Untertitelspuren hin- und her- oder bei einzelnen Kanälen in die Vollansicht schalten.



Wann auch der Rest der YouTube-Gemeinde in den Genuss der Option kommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz geklärt. Laut Blog-Statement wolle man zunächst das Feedback der ersten Tester einholen und diese Funktion dann im Laufe des Jahres graduell weiter ausrollen. 'Nach einiger Zeit werden wir weitere Funktionen hinzufügen und die Multiview-Erfahrung dann später auch in unsere YouTube-TV-App integrieren', lässt das Entwickler-Team wissen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Medien #Youtube #Google





