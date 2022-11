Aktuell 03.11.2022

Twitch Guest Star: Talkshow

Das Live-Streaming-Videoportal Twitch hat mit 'Guest Star' ein neues Feature, das es Nutzern ermöglicht, andere Content-Produzenten und Fans zu dynamischen Gruppenunterhaltungen einzuladen.

Ähnlich wie bei einer Talkshow können so bis zu fünf Teilnehmer live aufeinandertreffen, um 'einfach, sicher und unterhaltsam' bestimmte Themen zu besprechen. Damit sollen neue Zielgruppen und User-Erfahrungen erreicht werden, die über reine Solo-Livestreams hinausgehen.



'Mit dem Guest Star Tool kann man eigene Slots für Gäste im Browser erstellen, die sich via OBS verwalten lassen, und dann schnell und einfach User hinzufügen oder tauschen, die dann direkt in diesen Slots auf Twitch erscheinen', heißt es auf der Twitch-Website. Mit OBS ist die Open Broadcaster Software gemeint, die kostenlos verfügbar ist und daher von Twitch-Streamern häufig verwendet wird, um Spiel- und Kameraaufzeichnungen an Twitch zu übertragen.



Den Betreibern des Streaming-Portals zufolge richtet sich Guest Star insbesondere an Kreative. Diese können damit 'einfach, sicher und unterhaltsam' Gäste in ihre Streams einladen, um so eine neue Form der Gruppenunterhaltung zu ermöglichen. 'Für Twitch ist Guest Star eine natürliche Weiterentwicklung in der 'Just Chatting'-Kategorie, die seit 2020 explodiert ist. Wenn man die ersten fünf Monate von 2022 mit denen von 2020 vergleicht, ist die Stundenanzahl der Zuseher um 151 Prozent und der Umsatz der Creators um 169 Prozent gestiegen', schreibt das Branchenportal 'TechCrunch'.



Mit Guest Star können Live-Streamer Gäste oder Chat-Teilnehmer direkt in ihre Content-Kreationen einbinden. Umgekehrt können auch Fans und Zuseher den Host eines Streams um Aufnahme ersuchen, was wiederum die Möglichkeit für zusätzliche Anreize und Belohnungen für regelmäßige Unterstützer eröffnet. 'Wer in einen Stream von jemand anderen möchte, braucht nur auf die Pop-up-Meldung klicken. Gäste können sowohl via Video als auch nur via Audio einsteigen - eine Einstellung, die der Host festlegen kann', wird die Funktionsweise erläutert.



Mithilfe verschiedener Moderations-Tools kann der Ersteller eines Streams außerdem vorab definieren, welche Aktivitäten Gäste selbst setzen dürfen und diese bei Fehlverhalten oder Regelverstößen aus einem Event hinauswerfen. Um sicherzustellen, dass kein Missbrauch betrieben wird, wurden spezielle Sicherheitsfunktionen implementiert. So können etwa nur Twitch-User als Gäste teilnehmen, deren Identität per Telefon-Authentifizierung bestätigt worden ist.

