Veranstaltung 10.10.2022



Totalitäre Gesellschaft oder Segen für die Gesundheit?

Der Einfluss von immer mehr Daten gepaart mit neuen Möglichkeiten der Kontrolle und Steuerung von Körpern mit Nanotechnologie könnte uns in der Medizin helfen, aber auch Risiken für die Freiheit der Menschen bringen.





Dirk Helbing von der ETH Zürich kommt am 19.10. nach Wien und referiert über einen Bereich der Society 5.0, der Gefahr und Chance zugleich ist. Einerseits profitieren wir in der Wissenschaft durch extreme Möglichkeiten, die uns die Nanotechnologie bringt. Andererseits sind totalitäre Tendenzen in der Gesellschaft erkennbar, die durch Eingriffe in unsere Denken und Handeln via Nanotechnologie erst richtig riskant werden können.



In einem solchen Szenario werden die enormen Mengen an Daten, die überall über uns gesammelt und vermehrt aggregiert und ausgewertet werden, zur Gefahr für unsere Gesellschaft. Die Durchleuchtung unseres Lebens trifft auf Einflussnahme jedes Einzelnen von uns - es gilt daher jetzt die Rahmenbedingungen zu schaffen, die in einer Society 5.0 das Gute aus der Technologie herausholen ohne uns den Gefahren davon auszusetzen.



Konferenz: Society 5.0 am 19.10.2022 in Wien



Society 5.0 wird durch das Future Network nach Österreich gebracht und zeigt auf, was die Zukunft in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bereit hält. Und es legt jetzt schon die Finger in die sich öffnenden Wunden, damit wir erkennen, wo Handlungsbedarf und Vorbereitung wichtig wird.

