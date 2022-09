Aktuell 22.09.2022

Spotify Audiobooks

So wie Amazon mit Audible Bücher zum Hören anbietet, so will auch Spotify künftig mit Hörbüchern punkten.

Spotify macht jetzt schon viel Umsatz und Medienbudget der User über Podcasts statt über Musik, die von den Rechten her besonders teuer kommt. Hörbücher sind hier eine weitere Möglichkeit, sich von den Musikrechten abzukoppeln. Die Bücher können in der App gehört werden, wenn ein Spotify-Abo vorhanden ist.



Wann Spotify-Audiobooks bei uns verfügbar wird, hängt vom Erfolg und der weiteren Ausrollung des Dienstes ab. Als User wird man nach und nach mit solchen Funktonen versorgt, User in den USA mit Apple-Geräten berichten bereits von erfolgreichen Hörbuch-Abrufen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Spotify #Hörbuch #Amazon







