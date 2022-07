Aktuell 07.07.2022

Gesünder schlafen: 5 Tipps für die Verbesserung Ihres Schlafzimmers Gesunder Schlaf ist eine wichtige Grundlage für unsere körperliche wie geistige Gesundheit. Mit diesen 5 Tipps lässt sich der Schlaf optimieren und man fühlt sich am Tag erholter. Welche Betten sind die Besten? Diese Fragen stellen sich viele Menschen, die ihren Schlaf verbessern möchten.



Das richtige Bett wählen



Generell sind natürliche Betten aus hochwertigen Materialien eine gute Wahl. Massivholzbetten sind dabei besonders beliebt. Sie werden aus einem nachhaltigen wie langlebigen Material hergestellt und überzeugen mit einer schönen Optik. In Kombination mit einem mehrfach verstellbaren Lattenrost sind sie außerdem individuell einstellbar.



Die Matratze mit bedacht wählen



Wer etwa ökologische Massivholzbetten von Allnatura kauft, entscheidet sich für ein hochwertiges Bettgestell, dann anschließend mit einem passenden Lattenrost und einer guten Matratze versehen werden muss. Beim Kauf einer Matratze kann man leider viel falsch machen. Ist sie zu hart oder zu weich, wird der Schlafkomfort sofort minimiert.



Massivholzbetten mit einer Abmessung von etwa 180 x 200 cm sind sehr massiv. Sie können einen stabilen Lattenrost und eine schwere Matratze problemlos tragen. Dies gilt auch für Sondermaße von etwa 200 x 200 cm. Wichtig ist, dass die Matratze mehrere Liegezonen hat und der Härtegrad auf das Körpergewicht abgestimmt ist. Hier gilt – je höher das Körpergewicht, umso höher der Härtegrad.



Rückenschonende Produkte wählen



Welche Betten sind gut für den Rücken? Eine weitere Frage, die sich viele Menschen stellen, die gut schlafen möchten. Neben dem Bett und der Matratze spielt hier auch der Lattenrost eine Rolle. Je nach Modell können zwei separate Lattenroste oder eine durchgehende Version genutzt werden. Bei einem Bett mit 120 x 200 cm ist die durchgehende Variante genau passend. Bei breiten Betten kann ein Doppellattenrost die bessere Wahl sei.



Auch hier sollten mehrere Schlafzonen vorhanden sein. Eine hohe Federung verhindert, dass etwa unruhige Schläfer unnötig im Schlaf bewegt werden. Erneut ist ein Massivholzrahmen die richtige Grundlage, um die Auflagen zu halten.





Bild: Pixabay/keresy72



Das Bett sollte die passende Höhe haben



Ein Bett in Komforthöhe ist nicht nur für ältere Personen eine gute Wahl. Ist das Bett etwa höher, kann man viel leichter aufstehen und man kann sich auch leichter hinlegen. Weitere Ausstattungsmerkmale könnten etwa ein Bettkasten oder Schubladen unter dem Bett sein. So ist die Nutzung bequem und im Schlafzimmer lässt sich leichter Ordnung halten.



Natürliche Materialien für Bettwäsche und Co.



Ob man ein Bett mit der Abmessung 90 x 200 cm oder 140 x 200 nutzt und ob gekauft wird oder man es selber bauen möchte, wichtig ist, dass in so vielen Bereichen wie möglich natürliche Materialien zum Einsatz kommen. Es gibt für das Gestell viele Holzvarianten zur Auswahl. Aber natürliche Betten zeichnen sich auch durch eine allergikerfreundliche Matratze oder Naturfaserbettwäsche aus.



Ein Holzfußboden im Schlafzimmer und hochwertiger Webteppich als Vorleger runden die Umgebung ab. Ist das Schlafzimmer ein Ort, an dem man sich entspannen kann und von natürlichen Materialien umgeben ist, ist es auch leichter, einen gesunden Schlaf zu genießen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Einrichtung #Betten #Auswahl #Empfehlung





