Aktuell 01.06.2022

Muslime in Medien

Um die Entwicklung der medialen Darstellungen von Muslimen und dem Islam besser zu verstehen, wurde die Ausrichtung von hunderttausenden von Artikeln über Jahrzehnte analysiert.

'Wir fanden eine überwiegend negative Berichterstattung über Muslime, nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien, Kanada und Australien.' Zu dem Schluss kommt Muniba Saleem von der University of California, Santa Barabara. Sie hat den Zusammenhang zwischen Medieninformationen und 'stereotypen Überzeugungen, negativen Emotionen und der Unterstützung einer schädlichen Politik' gegenüber muslimischen Amerikanern aufgezeigt.



Frühere Untersuchungen hatten bereits gezeigt, dass negative Darstellungen von Muslimen in den Medien überwiegen. Viele Medien, so das Fazit, liefern Infos, die solche Einstellungen gegenüber Muslimen prägen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center aus dem Jahr 2007 unter Amerikanern hat gezeigt, dass die negative Meinung der Menschen über Muslime hauptsächlich davon beeinflusst wird, was sie in den Medien gehört und gelesen haben.



Der Islam wird laut Saleem häufig als gewalttätige Religion dargestellt. Sie und ihr Team haben die Berichterstattung über Muslime mit der über Katholiken, Hindus und Juden analysiert, um herauszufinden, ob spezielle Muslime negativ dargestellt werden. 'Unser zentrales Ergebnis ist, dass der durchschnittliche Artikel, in dem Muslime oder der Islam in den USA erwähnt werden, negativer ist als 84 Prozent der Artikel in unserer Zufallsstichprobe. Das bedeutet, dass man wahrscheinlich sechs Artikel in US-Zeitungen lesen müsste, um auch nur einen zu finden, der so negativ ist wie der durchschnittliche Artikel, der Muslime berührt.'

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Medien #Religion #Studie







Auch interessant!

Poe'sches Gesetz bzw. Poe's Law

Kennen Sie das Gesetz von Poe, das Paradoxon bzw. den 'Poe'? Sicher kennen Sie es, vielleicht nur nicht b...



Twitter-Demokratie funktioniert nicht

Der offizielle Twitter-Account des Landes Schweden ist diese Woche mit zweifelhaften Aussagen über das jü...



Lifestyle Studie

Wie ticken die Österreicher? Die GfK-Sozialforschung hat 4500 befragt und in Form von mehreren Berichtsbä...