Tipp 19.05.2022

Dog - Das Glück hat vier Pfoten

Der ehemalige Army Ranger Jackson Briggs (Channing Tatum) ist auf der Suche nach einem Neuanfang, als er auf Lulu trifft – eine belgische Malinois-Hündin, die jahrelang im Militärdienst eingesetzt wurde.

Gegen Briggs Willen werden sie gemeinsam auf Reisen geschickt. In Briggs Ford Bronco begeben sich die beiden auf einen Roadtrip entlang der US-Pazifikküste, um rechtzeitig zur Beerdigung eines gemeinsamen Freundes zu gelangen. Auf dem Weg dorthin treiben sie sich anfangs gegenseitig in den Wahnsinn, brechen immer wieder Regeln, geraten in jede Menge aberwitzige Situationen – und werden schließlich unzertrennlich.







Der Film startet mit 20.5. nur im Kino.







Wir verlosen in unserem Gewinnspiel zum Kinofilm einen Ball, Hundegassi, T-Shirt und zwei Kinogutscheine.





Material (c) 2022 Leonine

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gewinnspiel #Kino #Film







Auch interessant!

Everything everywhere all at once

Waschsalonbesitzerin Evelyn Wang (Michelle Yeoh) geht im Alltags unter: Der bevorstehende Besuch ihres V...



Leander Haußmanns Stasikomödie

Ein ganz besonderer Film kommt ganz frisch in die Kinos: Die Stasikomödie. Hier sind nicht nur die Detail...



Verlosung: The Lost City

Die brillante, aber zurückgezogen lebende Autorin Loretta Sage (Sandra Bullock) hat ihre Karriere damit v...



Geschichten vom Franz

Fürs Schwärmen von der eigenen Jugend muss man vor allem eines sein: Längst erwachsen. Franz Fröstl (Joss...



Der Wolf und der Löwe

Nach dem Tod ihres Großvaters beschließt die zwanzigjährige Alma dahin zurückzukehren, wo sie einst aufge...