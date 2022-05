Technik 12.05.2022

Handy-Kamera wird Kunden immer wichtiger 42 Prozent der Konsumenten beziehen die Leistung der Kamera beim Kauf eines neuen Handys mit ein. Und für 94 Prozent wirkt sich die Zahl der Linsen auf die Qualität der Fotos aus. Zu dem Schluss kommt Display-Glashersteller Corning Gorilla Glass in seiner neuen Umfrage unter indischen Smartphone-Nutzern. 63 Prozent wollen für eine optimale Bildqualität zumindest ein dreifaches Kameramodul inkludiert wissen. Für ein Drittel der Hobby-Fotografen gehören verkratzte Kameralinsen zu den Hauptsorgen.



Die Umfrage zeigt auch, dass 70 Prozent der Konsumenten Kameras mit einer hohen Anzahl an Megapixeln bevorzugen. 66 Prozent setzten auf HDR-Unterstützung und 65 Prozent favorisieren bessere Zoom-Bereiche bei Smartphone-Kameras. 42 Prozent berücksichtigten vor dem Kauf einen Markennamen und 36 Prozent wollen den besten Preis haben. Das zweite wichtigste Feature, das Inder bei den Kameras ihrer Smartphones wollen, ist eine hohe Lichtempfindlichkeit. Auch sollten die Geräte robust sein und Stürze überstehen können. 38 Prozent machten sich Sorgen, dass die Kameralinse Blendungen und Reflektionen aufnehmen könnte.



An der Studie haben mehr als 1.000 Konsumenten aus ganz Indien teilgenommen. Bei allen Teilnehmern handelte es sich um potenzielle Käufer von Mobiltelefonen, die neu auf dem Markt sind. Die Nutzerbasis teilte sich zwischen Android und iOS auf. Im vergangenen Jahr hat Apple in Corning zusätzliche 45 Mio. Dollar (rund 42,7 Mio. Euro) zu den geplanten fünf Mrd. Dollar aus dem Advanced Manufacturing Fund investiert. In den vergangenen vier Jahren hat das Technologieunternehmen bereits 450 Mio. Dollar an das Unternehmen bezahlt. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Smartphones #Kamera #Handy #Kauf





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Flüssiglinse

Ein Wassertropfen kann wie eine Linse wirken und Lichtstrahlen brechen. Diese Fähigkeit von Flüssigkeiten...



Linkedin Profilvideo: Cover Story

Seit einigen Wochen ist die Funktion nun in der App freigeschaltet, schön langsam wird sie für alle User ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: