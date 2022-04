Aktuell 20.04.2022



Donauinselfest 2022

Das größte Festival in Wien soll den Veranstaltern nach dieses Jahr wieder so stattfinden, wie es in der Zeit vor Corona der Fall war. Zumindest dann, wenn die Pandemielage das zuläßt.

24. bis 26.6.2022 findet das Donauinselfest 2022 statt. Und zwar wieder als 'Größtes Gratis-Open-Air-Festival in Europa', wie betont wird. Masken braucht es da keine mehr, auch sonstige Corona-Einschränkungen und -Maßnahmen entfallen, wenn die Lage es weiterhin erlauben sollte.



Die Tour durch die Bezirke, die zuletzt als Ersatzprogramm eingeführt wurde, wird aber weitergeführt. Der ganze Juni wird dafür als Auftakt vor dem Festival genutzt. Das Line-Up für die Tour und das Festival ist noch nicht bekannt gegeben worden.



Das zweite große Thema der Zeit ist die Ukraine, auch hier geht das Donauinselfest nicht ohne Adaption daran vorbei. Ein Lichtermeer am Freitag des Festivalwochenendes soll Solidarität zeigen. Geld aus diversen Einnahmen des Pfandsystems auf der Insel gehen zudem an die Volkshilfe.

