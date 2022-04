Aktuell 07.04.2022



Pink Floyd Reunion

Mit 'Hey Hey Rise Up' als neuem Song und der Aufnahme 'Russians' bringen Pink Floyd weitgehend in Originalbesetzung eine Veröffentlichung gegen den Krieg.

Zwar ist Roger Waters nicht an Bord der Produktion, der Rest ist aber dabei. Und mit Andriy Khlyvnyuk hört man auch einen Sänger aus der Ukraine (Band: Boombox) in dem Protestlied.







Gitarrist David Gilmour hat Verwandte in der Ukraine, was das Thema für ihn besonders wichtig macht. Einnahmen aus dem Song gehen wohltätig folgerichtig auch in die Ukraine. Die Kooperation mit Andriy Khlyvnyuk soll nach dem Krieg fortgeführt werden.

