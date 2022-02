Tipp 14.02.2022

Art Austria im Mai

Der Mai-Termin lässt einen unbeschwerten Kunstgenuss erwarten, sagen doch alle Prognosen voraus, dass der Frühling eine Zeit ohne große Corona-Sorgen werden sollte.

Die Wiener Kunstmesse, die seit ihrer Gründung 2008 einen internationalen Ruf als führender Marktplatz für große Kunst und namhafte Künstler aus Österreich erwarb, feiert heuer das 15. Jubiläum. Die Schau findet vom 5. bis 8. Mai 2022 im MuseumsQuartier (MQ) statt.



Die Messe bleibt ihrem Motto treu, führenden Galerien und dem Kunsthandel eine Bühne zu bieten. Bei der 15. Art Austria werden 45 AusstellerInnen aus Österreich erwartet, wobei sich alle wesentlichen Teilnehmer der vergangenen Jahre angemeldet haben.

