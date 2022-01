Frau Aktuell 20.01.2022

Stillen überträgt Corona nicht Mit SARS-CoV-2 infizierte Mütter übertragen das Virus mittels eigener Milch nicht an ihre Kinder, wie eine Studie der University of California, San Diego zeigt. Laut den Forschern war zwar ein geringer Anteil der Muttermilch mit genetischem Material von COVID-19 versehen. Das führte bei den gestillten Kindern aber nicht zum Vorhandensein von sich vermehrenden Viruspartikeln oder gar Beweisen für eine klinische Infektion mit SARS-CoV-2. Die Forschungsergebnisse wurden in 'Pediatric Research' veröffentlicht.



Die Studienautoren haben Muttermilch-Proben von 110 stillenden Frauen untersucht, die sich zwischen März und September 2020 mit gespendeten Proben an dem Mommy’s Milk Human Milk Biorepositor beteiligt hatten. 65 Frauen hatten einen positiven COVID-19-Test, neun wiesen Symptome, aber negative Testergebnisse auf und 36 hatten Symptome, waren aber nicht getestet. Das Team um den leitenden Wissenschaftler Paul Krogstad hat daraufhin RNA von SARS-CoV-2 in der Muttermilch von sieben Frauen nachgewiesen, bei denen entweder eine bestätigte Infektion vorlag oder die angaben, unter Symptomen zu leiden. Dieser Anteil entspricht einem Prozentsatz von sechs Prozent.



Eine zweite Probe, die zwischen einem und 97 Tagen später genommen wurde, enthielt keine derartige RNA. Die Forscher fanden auch keine SgRNA, die ein Indikator für die Virusvermehrung ist, in diesen sieben Proben und bei der Kultivierung weiterer Proben. Es gab auch bei den Kindern der sieben Frauen mit SARS-CoV-2-RNA in der Muttermilch keine klinischen Beweise für eine Infektion der Kinder.



Die Forscher räumen ein, dass der Stichprobenumfang in dieser Studie gering war und nicht alle möglichen Faktoren erfasst haben könnte, die das Vorhandensein von SARS-CoV-2-RNA in der Muttermilch voraussagen. Es handle sich jedoch um die derzeit größte Studie zu diesem Thema. Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass ihre Untersuchung zu den wissenschaftlichen Belegen gehört, dass mit COVID-19 infizierte, stillende Frauen über kein Risiko einer Übertragung des Virus über die Muttermilch verfügen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Baby #Corona #Milch





