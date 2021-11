Veranstaltung 04.11.2021

VieCC 2021? Messen trotz Corona

Die Veranstaltungen wurden bereits kleiner und mit hybrid-virtuellen Anteil geplant. Trotz neuerlicher Verschärfung stehen einige weiterhin am Kalender.

2G-Tests und andere Maßnahmen machen es den Veranstaltern nicht unbedingt einfacher, solange es noch so viele Verweigerer der Impfungen gibt wird sich das auch nicht ändern. Vielleicht ist auch das der Grund, warum die Veranstalter trotzdem die Durchführung planen - ein Ende der Situation ist ja nicht in Sicht.



So geht in den nächsten Tagen die Vienna ComicCon 2021 in der Messe Wien an den Start. Hier sind die Teilnehmer nicht selten maskiert, aber eher in Cosplay-Kleidung als in FFP2. Sie dürfte kleiner als zuletzt ausfallen, die Publikumsmagneten der Youtuber, die sich parallel gezeigt hatten fallen jedenfalls weg.



Die RX, Nachfolger der Reed Messe Wien als Veranstalter der Messen in Wien, hat den Kalender über den Winter trotzdem nur spärlich gefüllt. Nach der Gast-Messe ist ein Quartal Pause am Messekalender.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Termine #Messen #Corona







Auch interessant!

Nächste ComicCon im November 2021

Nachdem dieses Jahr dem Corona-Virus zum Opfer gefallen ist, wird die nächste ComicCon in Wien Ende Novem...



Autoshow Vienna 2021 abgesagt

Der Termin im Jänner wird in der Messe Wien keine Vienna Autoshow bieten. Die Reed Messe Wien und der Ver...



Absage aller Großveranstaltungen

Die Musicals der Vereinten Bühnen, die Messen der Reed Messe Wien, Konzerte in den Stadthallen und alle w...



Vienna Comic Con 2019: VieCC Fotos und Videos!

Wir waren bei der ComicCon in Wien und haben die besten Bilder und Videos hier zusammengefasst....



VieCC 2018: Fotos und Video von der ComicCon

Die Vienna Comic Con oder kurz VieCC, wie die Comic Convention genannt wird, hat am Wochenende eine bunte...



Comic Con Vienna 2016

Nun ist sie also vorbei, die zweite Ausgabe der Comic Con in Wien. Und sie war einmal mehr ein Highlight ...