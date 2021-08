Aktuell 05.08.2021

Blutdrucksensoren im Körper

Seit rund 60 Jahren suchen Mediziner in aller Welt nach dem Sitz körpereigener Sensoren und Aktuatoren, die den Blutdruck messen und regeln.

Forscher der University of Virginia School of Medicine haben das Blutdruckbarometer jetzt lokalisiert. Sie haben diese in spezialisierten Nierenzellen, sogenannten Reninzellen, aufgespürt. Dort hatte sie die Forschung lange vermutet. Doch erst jetzt gelang der Beweis.



Diese zellulären Sensoren erkennen subtile Veränderungen des Blutdrucks und passen den Hormonspiegel an, um ihn auf gesundheitlich ungefährlichem Niveau zu halten. Maria Luisa S. Sequeira-Lopez und ihre Kollegen haben zudem herausgefunden, wie sie funktionieren und wie sie helfen, Bluthochdruck (Hypertonie) oder zu niedrigen Blutdruck (Hypotonie) zu verhindern. Die Forscher hoffen, dass die Erkenntnisse zu neuen Behandlungen für Bluthochdruck führen werden.



Die Barorezeptoren spielen in den Reninzellen eine Doppelrolle. Sie sind gleichzeitig Sensoren, die den Blutdruck messen, und Regler, die die Freisetzung des Renin-Hormons steuern, das den Druck regelt, indem die Blutgefäße verengt oder geweitet werden. Sequeira-Lopez und ihr Team haben neue Ansätze verfolgt, um das Rätsel zu lösen. Mit einer Kombination innovativer Labormodelle haben sie festgestellt, dass der Barorezeptor Druckänderungen außerhalb der Zelle erkennt und diese mechanischen Signale an den Zellkern überträgt, der wiederum Signale aussendet, die das Gehirn verstehen kann.



Erkennen die Barorezeptoren zu viel Druck außerhalb der Reninzelle, wird die Produktion von Renin eingeschränkt, während bei zu niedrigem Blutdruck die Produktion von mehr Renin veranlasst wird. Dieser Mechanismus ist wichtig für den Körper, um den richtigen Blutdruck aufrechtzuerhalten. 'Ich freue mich auf die kommende Arbeit, um die Signal- und Kontrollmechanismen dieses Barorezeptors zu entschlüsseln, sodass wir die Infos nutzen können, um Therapien für Bluthochdruck zu entwickeln', so Sequeira-Lopez abschließend.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Gesundheit #Forschung #Blut #Blutdruck







Auch interessant!

Blutdruck in der Schwangerschaft

Eine Studie mit 5,8 Mio. Kindern hat vier Jahrzehnte später bei Personen, deren Mutter während der Schwan...



Kaffee, Gesundheit und Gene

Die Vorlieben von Kaffeetrinkern in Bezug auf die Menge sagen laut einer Studie der University of South A...



Blutdruck aus dem Selfie ablesen

Forscher der University of Toronto haben zusammen mit Kollegen der Hangzhou Normal University eine Met...



Blutdruck und Puls messen

Der zu hohe Blutdruck ist oft unerkannte Ursache für Beschwerden und wird selten selbst gespürt. Das rege...



Blutdruck und Muttermilch

Frauen, die mehr Kinder über einen längeren Zeitraum stillen, leiden nach dem Erreichen der Menopause wen...