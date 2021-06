Tipp 28.06.2021



Was bedeutet die Regenbogenflagge?

Im aktuellen Monat gab es sie oft zu sehen, rund um die Schlagzeilen zuletzt noch häufiger. Die echten Bedeutungen der Farben kennen aber nur wenige.

Wenn sogar Frontex, die Schutzeinrichtung Europas um die Außengrenzen militärisch abzuschotten, die Regenbogenflagge in Social Media hisst, dann muss man sich die Frage einfach stellen: Was bedeuten die Regenbogenfahne? Weit ist es mit dem Wissen rund um das Symbol der LGBTQ-Bewegung dann nämlich scheinbar nicht.



Fangen wir also in der Geschichte des Regenbogens an, das da im Fussball als 'Schwulensymbol gegen Ungarn' demonstrativ herumgetragen wurde. Es stammt von Gilbert Baker, der 1978 die Farben benannt und mit Bedeutung gefüllt hat. Beim 'Gay Freedom Day' wurde so mit dem Regenbogen demonstriert:



rot - Leben

orange - Heilung

gelb - Sonne

grün - Natur

blau - Harmonie

violett - Geist



Die Sexualität ('hot' rosa) wurde vor rot eingefügt. Auch einen hellblauen Balken findet man mitunter. Dem Symbol für Freiheit und Toleranz wurde seine sexuelle Farbe also erst später abgenommen und wo der rosa Balken fehlt, ist dieser Anteil auch gar nicht genannt. Das ist heute oft so.







Historische Regenbogenflagge Im 16. Jahrhundert gab es schon einmal eine Regenbogenfahne. Damals wurde sie zum Symbol der Unteren gegen den Adel, ein Pfarrer hielt die Flagge als Erkennungszeichen nach oben. Es ging um Bauernkriege, nicht um sexuelle Gleichstellung und Toleranz. In den 60ern des letzten Jahrhunderts kam die Flagge wieder rund um den Krieg zum Einsatz - da war es dann der Vietnamkrieg und der Regenbogen durfte für den Frieden stehen. Etwa 20 Jahre später wurde dann aus der Schwulen-Szene heraus die Verbindung zur heutigen Bedeutung geschaffen.



Zwischenzeitlich gab es aber auch noch Flaggen, die einen schwarzen Streifen hatten - als Hinweis auf die vielen, die an AIDS gestorben sind. Und der mitunter anzutreffende braune Balken würdigt farbige Menschen.



Und dann war da noch die Flagge - auch eine eher neue Erfindung - mit dem Dreieck am Anfang. Dieses hat die Farben, die Transsexuelle für sich verwenden. Weiss, rosa, hellblau und auch wieder braun und schwarz finden sich in dem Pfeil links in der Regenbogenflagge, die Transsexualität aufnimmt.







In unseren Breiten wird selten 'braun' in eine Flagge genommen, insbesondere, da der Regenbogen diese Farbe auch nicht kennt. Und ja, da gäbe es auch noch einen anderen Grund in der Geschichte, der braune Farben für politische Statements eher unpassend erscheinen läßt. Dafür gibt es auch noch eine Regenbogenfarbe, die einen weissen Balken hat, um noch fehlende Toleranzen abzudecken: Religion, Aussehen, Geschlecht... - all das kann man sich in die weisse Farbe hineinreklamieren.



Dass wir damit am Ende der Regenbogenflagge angekommen sind, ist unwahrscheinlich. Sie wissen nun aber Bescheid und können auch Feinheiten der Aussage tätigen. Dann etwa, wenn bewusst einzelne Farben verschwinden und jemand mit einem Regenbogen in verkürzter Form auftritt. Auch das wäre ein Statement. Ein einschränkendes.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Regenbogen #Regenbogenparade #Pride #Flagge #Fahne







Auch interessant!



Vienna Pride: Regenbogenparade 2021

Ein Zeichen für Toleranz, Liebe und Party: Die Stadt Wien bot einmal mehr die schönste Kulisse für die Regenbogenparade 2021.





Heute gibt es hier keinen Bi-Sex-Porno, sondern einen Servicepost zu den Abkürzungen rund um LGBT. Denn v...





Kinder mit scheinbar 'wohlwollenden' Ansichten über Frauen verfügen laut einer Studie der New York Univer...





Conchita Wurst hat uns verdeutlicht, dass es mehr gibt, als Mann und Frau. Und die aktuelle Life-Ball-Kam...