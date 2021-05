Sport-Fit-Well 28.04.2021

Kaffee, Gesundheit und Gene Die Vorlieben von Kaffeetrinkern in Bezug auf die Menge sagen laut einer Studie der University of South Australia auch viel über die Herzgesundheit aus. Die weltweit erste Analyse der Daten von 390.435 Personen hat einen kausalen genetischen Beweis dafür gefunden, dass die Herzgesundheit, die sich in Blutdruck und Herzfrequenz niederschlägt, den Kaffeekonsum beeinflusst. Es zeigte sich, dass Personen mit hohem Blutdruck, Angina pectoris und Herzrhythmusstörungen eher weniger Kaffee sowie entkoffeinierten Kaffee tranken oder das Getränk generell mieden.



Laut der leitenden Wissenschaftlerin Elina Hyppönen reguliert die körpereigene Genetik die Menge des getrunkenen Kaffees und schützt vor übermäßigem Konsum. 'Menschen trinken aus allen möglichen Gründen Kaffee - als Muntermacher, weil er gut schmeckt oder einfach als Teil ihrer täglichen Routine. Was wir jedoch nicht erkennen, ist, dass Menschen unbewusst, basierend auf der Höhe ihres Blutdrucks, selbst die sicheren Werte an Koffein regulieren. Das ist wahrscheinlich das Ergebnis eines schützenden genetischen Mechanismus.'



Das bedeutet, dass jemand, der viel Kaffee trinkt, wahrscheinlich genetisch toleranter auf Koffein reagiert als jener Mensch, der nur sehr wenig konsumiert. Umgekehrt sei jemand, der keinen oder entkoffeinierten Kaffee trinkt, wahrscheinlicher anfällig auf die negativen Auswirkungen von Koffein und anfälliger für Bluthochdruck. In Australien leiden einer von vier Männern und eine von fünf Frauen an Bluthochdruck. Diese Krankheit gilt als Risikofaktor für viele chronische Krankheiten wie Schlaganfall, Herzinsuffizienz und chronische Nierenleiden.



Die Forscher haben Daten der UK Biobank genutzt, um die Kaffeetrinkgewohnheiten von 390.435 Personen zu untersuchen. Diese Infos wurden mit den Baseline-Werten des systolischen und diastolischen Blutdrucks und den Baseline-Werten der Herzfrequenz verglichen. Kausale Zusammenhänge wurden mittels der mendelschen Randomisierung ermittelt. Laut Hyppönen ist die Menge des getrunkenen Kaffees wahrscheinlich ein Indikator für die Herzgesundheit.



'Ob wir viel Kaffee trinken, ein wenig oder ihn ganz meiden - diese Studie zeigt, dass die Genetik unsere Entscheidungen lenkt, um unsere Herzgesundheit zu schützen. Wenn der Körper sagt, trink keine weitere Tasse Kaffe, gibt es wahrscheinlich einen Grund dafür. Höre auf deinen Körper. Er ist mehr auf die Gesundheit eingestimmt als du vielleicht denkst.' Die Forschungsergebnisse wurden im 'American Journal of Clinical Nutrition' veröffentlicht. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Kaffee #Studie





