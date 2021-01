Hobby 14.01.2021

Corona-Virus basteln und häkeln

Es wird Zeit, dass der Virus auch etwas Positives bringt. Und deshalb nutzen wir den Lockdown in der Pandemie, um uns lustige Coronas zu machen!

Gleich zum Start finden wir dazu die Häkel-Anleitung im Internet, die besonders hübsche und lustige Corona-Viren als Ergebnis hat.







Anleitung (pdf)



Eine andere Variante trifft uns böse auf einer englischsprachigen Seite wieder, die in deutsch alternativ auch einen Schlüsselanhänger als Coronavirus bietet.



Böser Virus

Schlüsselanhänger



Und dann wären da noch zahlreiche weitere Anleitungen zum gratis Download:



Download: Gratis Häkelanleitung



Sehr empfehlenswerte in verschiedenster Art hergestellte Corona-Viren gibt es da genauso wie Vorlagen für andere Arbeiten zum Basteln, Häkeln, Stricken...

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Baseln #Häkeln #Corona







Auch interessant!

FAQ Corona-Virus

Was man über den Coronavirus wissen muss, was das in der Praxis bedeutet und was ich jetzt tun muss, fass...



Modische Winteraccessoires

Der Volksmund sagt sehr trefflich: 'Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung“ -...



Buttinette Bastel-Shop

Ob zum Dekorieren, Basteln, Malen, Stricken, Häkeln oder Nähen - im Buttinette Bastel-Shop finden Sie ein...