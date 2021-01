Gesundheit 30.12.2020

Braunes Fett macht dick

Braune Fettzellen wachsen weiter und teilen sich. Das geschieht sogar nach der Geburt, wie eine Studie des Masonic Medical Research Institute zeigt.

Diese Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen, denn Forscher können versuchen, die Gesamtzahl dieser Zellen zu erhöhen, um das Einsetzen einer Fettleibigkeit zu verhindern oder zu verringern.



Braunes Fettgewebe ist eine spezielle Art von Fett, die aktiviert wird, wenn einem Menschen kalt wird, um dadurch die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Wesentlich ist, dass es sich dabei um einen biologischen Brennstoff handelt, der die Metabolismusrate erhöhen, die Fettspeicherung verringern und daher die Neigung zur Fettleibigkeit reduzieren kann. Bisher glaubte man, dass Menschen nur mit einer eingeschränkten Anzahl von brauen Fettzellen geboren werden.



Das Team um Zhiqiang Lin hat die Zahl brauner Fettzellen bei neugeborenen Tieren quantifiziert. 'Seit Jahren gibt es Diskussionen darüber, ob braune Fettzellen nach der Geburt weiter wachsen. Wir können jetzt mit Sicherheit sagen, dass das der Fall ist. Diese Entdeckung eröffnet eine ganz neue Richtung für zukünftige Entwicklungssprünge', so Lin. In einem nächsten Schritt sollen die entwicklungsbedingten Signale identifiziert werden, die für das Wachstum der braunen Fettzellen verantwortlich sind. Auch wollen die Forscher ermitteln, ob die Genexpression dahingehend beeinflussbar ist, dass mehr dieser Zellen gebildet werden.



Der menschliche Körper verfügt über zwei Hauptarten von Fett: braunes und weißes. Braunes Fett agiert im Körper wie ein Ofen. Dabei wird Energie verbrannt und in Hitze umgewandelt. Das weiße Fett hingegen agiert wie ein Gefrierfach. Energie wird für die spätere Nutzung gespeichert. Überschreitet die aufgenommene Energie die verbrauchte, ist Fettleibigkeit die Folge. Die aktuelle Studie ist die erste, die davon ausgeht, dass sich braunes Fett auch nach der Geburt weiter teilt. Das sei jedoch nur für ein kleines Zeitfenster von ein bis zwei Wochen der Fall. Details wurden in 'Scientific Reports' veröffentlicht.



#Fett #Gesundheit #Forschung #Gewicht







