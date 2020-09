Aktuell 24.09.2020

Glück steigt mit der Entscheidung

Kunden sind bei schwierigen Entscheidungen mit ihren Käufen deutlich glücklicher, als wenn ihnen die Wahl leicht fällt.

Das ist vor allem der Fall, wenn sie nicht komplett über ein Produkt informiert sind. Werbung, die Konsumenten nicht sofort alles mitteilt, kann deswegen zu mehr Freude nach einer Anschaffung führen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Rensselaer Polytechnic Institute.



'Wenn Menschen mit dem Entscheidungsprozess viel Zeit verbringen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie länger bei der ausgewählten Option bleiben. Es gibt bestimmte Zeiten, in denen Marketer weniger deutliche Werbung machen sollten, um auf lange Sicht die Einstellung von Konsumenten zu verbessern', sagt Gaurav Jain, Koautor der Studie.



Jain hat für die Studie rund 500 Konsumenten befragt. Dabei hat sich herausgestellt, dass Menschen bei längeren Entscheidungen mit ihren Käufen meistens glücklicher sind. Der Studie zufolge missverstehen Kunden oft, womit sie beim Einkauf von Produkten mit wenig informativer Werbung Zeit verbringen. Sie glauben, sie würden nur für die Entscheidung lange brauchen, informieren sich allerdings in dieser Zeit eher über das Produkt.



Laut dem Team sind Kunden mit schwierigen Entscheidungen glücklicher, weil sie sich informiert fühlen und ihnen der Kauf lohnend erscheint. Solche Transaktionen sind vor allem für Brands positiv, da Käufer somit eher zurückkehren und im Web positive Bewertungen hinterlassen. Marken sollten ihre Anzeigen daher nicht zu informativ gestalten, so die Studie.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Einkauf #Entscheidung #Marketing #Glück #Psychologie #Studie







Auch interessant!

Amazon geht gegen Fake-Bewertungen vor

Erst nachdem eine Zeitung auf die Geschichte aufgesprungen ist, dann aber vehement, ging Amazon in Englan...



Mit dem Handel ins Internet gehen

Onlineshop statt Ladengeschäft: Die Alternative ist derzeit für viele Betriebe ein Ausweg aus der Corona-...



15 Mrd. für Influencer

Unternehmen werden in den kommenden Jahren weltweit bis zu 15 Mrd. Dollar (etwa 14 Mrd. Euro) für Influen...



Besser am PC einkaufen!

Beim Online-Shopping treffen Konsumenten auf ihrem PC bessere Entscheidungen als auf dem Smartphone....