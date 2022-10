Alarm-Sirenen und Signale in Österreich

Immer wieder finden in Österreich Sirenen-Tests statt, die die Zivilschutz-Signale, die über Sirenen vermittelt werden, testen. Wissen Sie, was die Signale bedeuten?

Spätestens, wenn es nämlich nicht um die jährlichen Tests (1. Samstag im Oktober) sondern um ein echtes Warnsignal geht, sollten Sie einen Sirenen-Alarm richtig deuten können. Die Sirenen sollen schließlich dafür sorgen, dass Sie vor akuter Gefahr gewarnt werden.











Wenn die über 8000 Sirenen (Feuerwehrsignale am Land, in Wien gibt es spezielle Zivilschutzsirenen) im Falle einer Katastrophe zum Einsatz kommen, gilt es also herauszufinden, was los ist. Es kann keinesfalls schaden, dann gleich Radio und Fernsehen aufzudrehen. Der Staatsfunk wird aktuell berichten.



Was bedeuten die Signale?



Drei Minuten Dauerton bedeutet, dass eine Gefahr herannaht. Das könnte Unwetter sein, Radioaktivität, eine technische Katastrophe oder Ähnliches. Der Staatsfunk liefert zum Alarm die Details.



Eine Minute auf-/abschwellender Ton der Alarmsignale deutet auf unmittelbar eintreffende Ereignisse hin. Hier gilt es rasch zu handeln und einen schützenden Raum aufzusuchen. Auch hier sollte das Radio und TV schnell mit weiterführenden Informationen aushelfen.



Ein kurzer Dauerton von einer Minute beendet nicht nur den Testlauf jedes Jahr, sondern ist auch der Hinweis auf die Entwarnung. Da ein Alarmsignal per Schutz-Sirene immer ein besonderer Notfall ist, sollten Sie trotzdem weiterhin aufmerksam auf die Meldungen im Staatsfunk hören und die dortigen Details zur Entwarnung beachten.



Vorbereitungen und Feuerwehr



Sirenensignale müssen nicht in ganz Österreich gleichzeitig aktiviert werden. Der Zivilschutz kann hier regional nach Relevanz entscheiden. Damit Sie im Falle des Falles nach der Warnung auch korrekte Handlungen setzen können, ist die Vorbereitung wichtig - denken Sie an Nahrungsmittel- und Wasserreserven, einen Schutzraum etc., Katastrophen wie Giftgas, Radioaktivität, Unwetter, Hochwasser und so weiter können ungeplant jederzeit eintreten.



Da am Land die Feuerwehrsirenen für die Warnung eingesetzt werden, sind folgende Warnungen dort nicht für die Katastrophenwarnung zu verstehen: Samstags Mittag wird 15 Sekunden Sirenentest durchgeführt. Ein Feuerwehreinsatz wird mit drei mal 15 Sekunden Signal mit 7 Sekunden Pause dazwischen gemeldet.

