Gewinnspiel 21.06.2023



Miraculous - Ladybug & Cat Noir

Die tollpatschige Teenagerin Marinette schlägt sich durch den Schulalltag in Paris - Höhepunkte ihres Tages sind die Momente, in denen sie ihren großen Schwarm Adrien sieht.

Als Marinette eines Tages ein „Miraculous“ findet, verwandelt sie sich auf wundersame Weise in die Superheldin Ladybug. Die neu-erlangten Superkräfte muss Ladybug erstmal unter Kontrolle bringen, doch Hilfe kommt von dem charismatischen Superhelden Cat Noir. Was Marinette nicht ahnt: Hinter Cat Noirs Maske verbirgt sich Adrien! Als ein fieser Mega-Schurke mit dunkler Magie Paris bedroht, müssen sich Ladybug und Cat Noir verbünden. Um die Stadt zu retten, begeben sich die beiden auf eine gewagte Mission und ein unvergessliches Abenteuer von den Katakomben der Stadt bis hinauf zu den atemberaubenden Höhen des Eiffelturms beginnt.















Wir verlosen drei Panini-Bücher 'Die Hüterin der Miraculous' unter den Teilnehmern der Verlosung. Der Film startet am 06.07.2023 im Kino, wir wünschen neben viel Glück in der Verlosung auch viel Spaß vor der Kinoleinwand!

Material: (c) 2023 The Awakening Production - SND

