Gewinnspiel 20.04.2022



Verlosung: The Lost City

Die brillante, aber zurückgezogen lebende Autorin Loretta Sage (Sandra Bullock) hat ihre Karriere damit verbracht, in ihren beliebten Liebes- und Abenteuerromanen über exotische Orte zu schreiben.

Held ihrer Geschichten,das gutaussehende Covermodel Alan (Channing Tatum), hat der auch im echten Leben seine Existenz der Verkörperung der Hauptfigur „Dash' gewidmet. Während sie auf Tournee ist, um ihr neues Buch mit Alan zu promoten, wird Loretta von einem exzentrischen Milliardär (Daniel Radcliffe) entführt, der hofft, dass sie ihn zum Schatz der antiken verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman führen kann.







Alan will beweisen, dass er auch im echten Leben ein Held sein kann und nicht nur auf den Seiten ihrer Bücher, und macht sich auf den Weg, sie zu retten. Das ungleiche Paar findet sich schon bald inmitten eines wirklich unwirklichen Abenteuers in den Untiefen des Dschungels wieder, wobei die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit immer mehr zu verschwimmen scheinen. Werden die zwei es schaffen ein Team zu werden, um die Herausforderungen der Wildnis zu überleben und den antiken Schatz zu finden, bevor er für immer verloren ist?











Wir verlosen drei mal zwei Kinotickets! Viel Glück bei dem Gewinnspiel und viel Spaß beim Besuch im Kino, wo der Film ab 21. April anläuft.





Material: (c) 2022 Paramount Pictures

